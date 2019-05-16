Регулятор рассчитывает получить около 750 млрд рублей от реализации непрофильных и проблемных активов санированных банков. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, сообщает «Прайм».

«Дополнительно мы по нашему плану работы с банком непрофильных активов должны еще вернуть около 500 миллиардов рублей с баланса самого «Траста» и около 250 миллиардов рублей с активов, которые остались на других балансах, но которые тоже входят в контур фонда непрофильных активов», — сказал Поздышев.

По его словам, ЦБ стремится реализовать около 1 трлн рублей непрофильных активов, что составляет примерно 40% от их общего объема. По итогам 2018 года из общего периметра в 2,4 трлн рублей непрофильных активов было возвращено 220 млрд рублей. План ЦБ рассчитан на пять лет, начиная с 2018 года.