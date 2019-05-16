Из банковской ячейки на юге Москвы похищено 400 тыс. долларов и 5 млн рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного комитета МВД по Москве.

Как пояснили в ведомстве, накануне в полицию обратился гражданин, который сообщил, что в ячейке для хранения ценностей в финансово-кредитной организации по адресу: Варшавское шоссе, д. 26 он обнаружил отсутствие крупной суммы денег.

В четверг в полиции уточнили, что мужчина заявил, что «в отделении финансово-кредитного учреждения обнаружил отсутствие в ячейке депозитария банка 400 тыс. долларов и 5 млн рублей». При этом он «последний раз видел денежные средства в ячейке 28 декабря прошлого года».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.