Обсуждение создания регионального авиаперевозчика приостановлено, пока нет спроса на проект, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Пока нет должного спроса на этот проект. Мы все подготовили, если правительство вернется к этому, мы будем готовы это обсуждать. Мы показывали проект Минтрансу, но острой заинтересованности пока нет», — сказал он.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Сбербанк и ВТБ в рамках создания региональной авиакомпании рассматривают возможность участия в проекте авиакомпании «ЮТэйр». По данным издания, рассматривалась схема с конвертацией долга «ЮТэйр» в акции. На Сбербанк приходится свыше половины всего банковского долга авиакомпании. Греф ранее назвал сообщения в СМИ глупостью. Позже глава ВТБ Андрей Костин опроверг создание региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр».

Вице-премьер РФ Максим Акимов допускал возможность создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр». Однако он отмечал, что государство не будет инициатором, так как «это запрос на стороне рынка, самой компании, кредиторов компании — пусть они обсуждают и вносят предложения».

