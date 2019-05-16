Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный правительством РФ пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов, которые вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Так, амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года. С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года устанавливается третий этап добровольного декларирования физлицами активов и счетов в банках с сохранением всех гарантий при условии репатриации денежных средств декларантов и регистрации подконтрольных им иностранных компаний в САРах в Калининградской области и Приморском крае.

Документ освобождает от уголовного и административного преследования участников амнистии капиталов если деяния, связанные с уклонением от репатриации денежных средств, уплаты таможенных платежей, налогов, сборов, страховых взносов и сокрытием денежных средств или имущества, за счет которых они могут быть взысканы, неисполнением обязанностей налогового агента, были совершены до 1 января 2019 года.

​Эксперт оценил интерес крупного бизнеса к амнистии капиталов Третья кампания по амнистии капитала предоставляет участникам те же гарантии, но с одним большим отличием.

Поправки в Налоговый кодекс освобождают от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, контролирующего иностранную компанию, при условии, что он не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Этим же законом устанавливается, что представление декларации в ходе амнистии капитала освобождает от взыскания налогов, связанных с задекларированным таким образом имуществом или счетами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли и имущества контролируемых иностранных компаний.