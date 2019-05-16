Сроки закрытия сделки по продаже турецкого Denizbank сохраняются, но не все разрешения регулирующих органов получены, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока нет, но пока у нас разрешения не получены, мы ждем разрешения», — сказал Греф, отвечая на вопрос, не планируется ли переносить сроки сделки по Denizbank.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около 3,25 млрд долларов). В апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену. Также были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.