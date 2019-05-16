Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена настаивать на необходимости введения запрета на наращивание доли государства в финансовом секторе России, заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров в ходе Петербургского международного юридического форума. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев 14 мая заявил, что министерство не видит практического смысла в законопроекте Минэкономразвития об ограничении доли государства в финсекторе.

«Дискуссия не окончена, поэтому сейчас все размещено на regulation (федеральный портал проектов нормативных правовых актов. — Прим. ред.), как раз собираются все позиции. По окончании срока нахождения там этого законопроекта она будет сформулирована окончательно. Мы, сколько будет позволять возможность, будем настаивать на этих запретах», — сказал он.

При этом замглавы ФАС уточнил, что примет любое окончательное решение правительства. «Какое решение в итоге правительство примет, тому и подчинимся», — добавил Кашеваров.