Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за четыре месяца составил 34,7 млрд долларов, превысив в 1,9 раза показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — апреле 2019 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — апреле 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,7 млрд долларов США (18,5 млрд долларов США в сопоставимом периоде 2018 года). Практически весь прирост показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств», — указывает регулятор.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала из России (положительное сальдо финансовых операций частного сектора) в I квартале этого года составил 25,2 млрд долларов. Таким образом, отдельно в апреле показатель равнялся 9,5 млрд.

В сегодняшнем комментарии ЦБ также отмечается, что, согласно предварительной оценке, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — апреле 2019 года составил 45,5 млрд долларов против 39,4 млрд в январе — апреле 2018 года. Как поясняется, «динамика показателя сформировалась практически в равной степени за счет увеличения положительного сальдо внешней торговли товарами и снижения совокупного отрицательного сальдо других компонентов счета текущих операций».



Международные резервы в результате операций приросли на 21,7 млрд долларов главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг, сообщает также регулятор.