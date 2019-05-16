БКС Банк предлагает новую премиальную дебетовую карту категории Visa Signature в рамках пакета «More Prime».

Плата за выпуск карты не взимается. Стоимость обслуживания пакета составляет 1,5 тыс. рублей в месяц (первый месяц обслуживания — бесплатный), а при обороте более 75 тыс. рублей в месяц плата не взимается.

«Пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в Москве», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

По карте предусмотрена программа «БКС Бонус», в рамках которой начисляются бонусные баллы: 2% от суммы операции — при покупках на сумму от 20 тыс. рублей в месяц, 3% — при покупках как минимум на 60 тыс. в месяц, 5% — при покупках на сумму от 100 тыс. рублей, до 10% — за покупки через сервис «БКС Бонус». Один бонусный балл равен одному рублю.

Выдача наличных в банкоматах и ПВН банка осуществляется бесплатно. В банкоматах/ПВН других кредитных организаций комиссия также не взимается при сумме до 500 тыс. рублей, при более крупных суммах составляет 1,5%, минимум 200 рублей.



«Ключевыми преимуществами карты можно назвать бесплатные посещения бизнес-залов Lounge Key в аэропортах по всему миру, расширенную страховку для путешествий с покрытием в 100 тысяч евро, онлайн-консультации с врачами из любой точки мира, возможность снятия наличных в банкоматах по всему миру без комиссии (в рамках лимита)», — указывает эксперт Банки.ру.