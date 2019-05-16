Президент России Владимир Путин рассмотрит идею запретить механизм возвратного лизинга автомобилей в пользу граждан. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта, передает ТАСС.
«Посмотрю обязательно», — сказал он, отвечая на предложение запретить этот механизм.
Поправки направлены на противодействие незаконной практике лизинговых компаний по использованию возвратного лизинга для кредитования граждан.
Главе государства рассказали, что механизм обратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц, формально являясь законной схемой, позволяет кредитовать граждан для покупки авто, минуя надзор Центробанка. По словам одной из участниц форума, из-за использования такой схемы уже более 5 тыс. человек лишились автомобилей, которые приобрели по возвратному лизингу.
По оценке ОНФ, рынок залога автомобилей по большей части «серый».