Президент России Владимир Путин рассмотрит идею запретить механизм возвратного лизинга автомобилей в пользу граждан. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта, передает ТАСС.

«Посмотрю обязательно», — сказал он, отвечая на предложение запретить этот механизм.



В Совфеде предложили запретить возвратный лизинг для физлиц Поправки направлены на противодействие незаконной практике лизинговых компаний по использованию возвратного лизинга для кредитования граждан.

Главе государства рассказали, что механизм обратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц, формально являясь законной схемой, позволяет кредитовать граждан для покупки авто, минуя надзор Центробанка. По словам одной из участниц форума, из-за использования такой схемы уже более 5 тыс. человек лишились автомобилей, которые приобрели по возвратному лизингу.