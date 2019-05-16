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• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым вкладам физлиц за первые десять дней мая составила 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля. Перед этим ставка немного снизилась (на 0,05 п. п.) после едва заметного повышения (на 0,01 п. п.). В третьей декаде марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада, показатель резко уменьшился почти на 0,2 п. п. До этого на протяжении более полугода (с августа 2018-го) ставка практически непрерывно росла, не считая нескольких случаев стагнации и еще одного неожиданного снижения.

• Для нормального уровня жизни среднестатистической семье из трех человек в России нужно 78 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные холдинга «Ромир». Каждой четвертой семье хватит в месяц 45—60 тыс. рублей, каждой десятой — 30—45 тыс. Чуть более половины (51%) опрошенных полагают, что для достойного уровня жизни требуется доход в 60—120 тыс. рублей, а 11% респондентов ежемесячно нужно более 120 тыс. рублей. Согласно другому исследованию, проведенному уже лабораторией «Левада-центра» Levada Lab, две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений. Эти данные приняли к сведению и в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данные социологов должны стать предметом изучения Минэкономразвития.

• Банк России и Агентство по страхованию вкладов завершили разработку проекта закона о выплате части вкладчиков лопнувших банков повышенных компенсаций — в размере до 10 млн рублей. Такие компенсации предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на банковских счетах денег, полученных по наследству или в результате продажи жилья. Предложение увеличить сумму страхового возмещения в таких ситуациях было представлено еще прошлым летом на Международном финансовом конгрессе. Сейчас предельный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн рублей. Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого 10 млн рублей, выплачивается по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

• Минтруд России готовит поправки к законодательству по вопросу добавления к ежегодному отпуску одного оплачиваемого дня для прохождения диспансеризации. В настоящее время он предоставляется основной массе работников раз в три года. Вопрос обсуждается с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями, сообщили в министерстве. Обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Министерства здравоохранения России, вступил в силу 6 мая. Теперь диспансеризацию россиянам в возрасте 40 лет и старше рекомендуется проходить не раз в три года, а каждый год. Прежняя периодичность сохраняется только для работников 18—39 лет.