Рубль подорожал относительно доллара и евро по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 64,51 рубля, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В течение дня было проведено порядка 16,3 тыс. сделок на общую сумму свыше 1,7 млрд долларов, курсовой диапазон составил 64,39—64,67 рубля за доллар.



Евро на тот же момент времени стоил около 72,09 рубля (минус 36 копеек). По этому инструменту было заключено 6,5 тыс. сделок на 406 млн евро. При этом в ходе сессии курс евро уходил ниже отметки 72 рубля. Так, диапазон курсов с начала торгов по настоящий момент составил от 71,97 до 72,42 рубля за евро.

Растущие нефтяные котировки поддерживают российскую валюту, поясняет младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. Она констатирует, что котировки доллара к рублю уходили под отметку 64,5, однако чтобы опуститься ниже 64, паре не хватает драйверов.

«Нефть подорожала на 2% до 73 долларов за баррель Brent на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке, которая нивелировала данные об увеличении запасов сырой нефти в США. Тем не менее неопределенность насчет планов ОПЕК по объему добычи во второй половине 2019 года сдерживает рост нефтяных котировок. С учетом этого среднесрочный диапазон для «черного золота» по-прежнему 70—75 долларов за баррель», — пишет Овчинникова.

Рубль сегодня продолжил укрепляться, но уже не так бодро, как двумя днями ранее, обращает внимание старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Она считает, что «есть шанс на сползание» доллара к уровню 64,35 рубля, но не очень большой.



«Несмотря на разнонаправленную динамику в секторе валют развивающихся рынков, рубль продолжил получать поддержку как со стороны рынка энергоносителей, где нефть марки Brent демонстрирует уверенный рост, так и со стороны налогового периода. В результате американская валюта отступила в середину коридора 64—65 рублей. В сложившихся обстоятельствах у «медведей» есть шансы на продолжение негативной динамики. При этом пробой поддержки на уровне 64 рублей откроет им дорогу к апрельским минимумам», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.