Российский бизнесмен, гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев оказался в конце списка 25 руководителей частных компаний с самым высоким вознаграждением по итогам 2018 года. Перечень составлен и опубликован в четверг американской газетой The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По данным WSJ, Гапонцев получил зарплату и премиальные в размере 1,7 млн долларов по итогам 2018 года, что на 27,6% меньше, чем в 2017 году (2,3 млн). Как разъяснили изданию в IPG Photonics, размер вознаграждения гендиректора связан со степенью успешности работы компании, которая в 2018 году достигла поставленной цели по объему продаж, но ее выручка снизилась по сравнению с 2017 годом.

В конце списка также оказался глава американского холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, зарплата и премиальные которого в 2018 году составили 389 тыс. долларов, снизившись на 18,2%. За ним следуют руководитель аукционной корпорации из Техаса Copart Джейсон Адейр (203 тыс. — рост на 485%), гендиректор компании Twitter Джек Дорси (неизменный 1 доллар) и глава корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google, Ларри Пейдж. Последний в 2018 году так же традиционно получил 1 доллар.

Возглавил рейтинг гендиректор американской телесети Discovery Channel Дэвид Заслав. Размер его вознаграждения в 2018 году составил 129,4 млн долларов, увеличившись на 206%. Вторую строку занял руководитель газовой компании Linde Стивен Энгел (66,1 млн долларов — рост на 201%). Замыкает первую тройку гендиректор американской компании Disney Боб Айгер (65,6 млн долларов — рост на 80,9%).



По оценке экспертов The Wall Street Journal, средний размер вознаграждения фигурантов списка составил 12,4 млн долларов. В большинстве своем руководители компаний получили по итогам 2018 года как минимум на 5% больше, чем в предыдущем году.