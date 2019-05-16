Федеральная антимонопольная служба 16 мая признала ПАО «МегаФон» нарушившим закон «О защите конкуренции». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По результатам проведенного расследования антимонопольная служба установила, что условия договоров оператора с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров с организациями с госучастием.

Антимонопольная служба выявила разницу, которая может доходить до десяти раз, то есть компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. «Такое обстоятельство создает дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству. В частности, речь идет о нарушениях при осуществлении банками информационных, сервисных и трансакционных рассылок СМС-сообщений», — поясняют в ФАС.

«В настоящее время ФАС признала ПАО «МегаФон» нарушившим закон «О защите конкуренции» в части создания дискриминационных условий, при которых потребители услуг СМС-рассылки поставлены в неравное положение (пункт 8 части 1 статьи 10). Также ФАС России установила нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции», выразившееся в установлении монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС-сообщений», — указано в релизе.



Служба выдаст «МегаФону» предписание об устранении нарушений. Кроме того, ответственность за них предусмотрена статьей 14.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях, напоминают антимонопольщики.