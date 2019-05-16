В Приморском крае суд рассмотрит дело о хищении более 28 млн рублей банковской служащей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой инкриминируется присвоение в особо крупном размере. «По версии следствия, преступление совершено лицом, более десяти лет осуществлявшем свою трудовую деятельность в одном из банков России в должности старшего кассира. В процессе исполнения своих должностных обязанностей, в которые входила в том числе загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов, фигурантка умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе», — рассказали правоохранители.

Действуя подобным образом, в течение ноября 2018 года злоумышленница смогла похитить свыше 28 млн рублей. Незаконные действия кассира были выявлены службой собственной безопасности банка.

Представителем банка заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.



Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.