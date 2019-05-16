Контролирующий акционер банка «Восточный» — компания Evison (структура Baring Vostok) заявила о выводе активов на 3,65 млрд рублей из Юниаструм Банка, контролировавшегося компанией «Финвижн» Артема Аветисяна, незадолго до его слияния с «Восточным». Эти данные были представлены 16 мая в арбитраже Амурской области при рассмотрении иска «Финвижн» к Evison о кол-опционе, исполнение которого привело бы к переходу контроля над «Восточным» к бывшим акционерам «Юниаструма», передает РБК .

В своем отзыве (есть у РБК, его подлинность подтвердил адвокат Baring Дмитрий Савочкин) юристы Evison ссылаются на материалы проверки ЦБ, ранее приобщенные к рассматриваемому делу, и утверждают, что наличие операций, имеющих признаки вывода активов, нарушает акционерное соглашение и делает опцион недействительным.

В настоящее время кипрской Evison принадлежит 51,6% акций «Восточного», у «Финвижн» Аветисяна и его партнеров по «Юниаструму» Шерзода Юсупова и Юрия Данилова 40,2% акций банка.

Адвокаты Evison, ссылаясь на выводы рабочей группы ЦБ, проверявшей «Восточный» в 2018 году, приводят три схемы вывода активов из Юниаструм Банка. Все они были реализованы в течение трех недель — с 23 июня по 13 июля 2016 года, уже после завершения проверки «Юниструма» аудиторами КПМГ и до объединения с «Восточным» (завершилось к началу 2017 года).

Калви обвинил в суде банкира Аветисяна в выводе денег из Юниаструм Банка Основатель фонда Baring Vostok отметил, что эти сделки стали причиной обращения в Лондонский арбитраж.

Как выводились активы по версии Baring

16 июня 2016 года «Юниаструм» выдал кредит «Грибной ферме» на 1,78 млрд рублей. На следующий день эта компания перевела 1,67 млрд рублей УК «Инвестиции Управление активами» в обмен на права требования по просроченному кредиту на 55 млн долларов, выданному «Юниаструмом» компании «Юнитэк» в 2012 году, в свою очередь УК «Инвестиции Управление активами» перевела полученные деньги на счет в Bank of Cyprus (контролировал «Юниаструм» до продажи банка структурам Аветисяна). Центробанк, как пишут адвокаты Evison, оценил, что вероятность взыскания требований с «Юнитэк» маловероятна, увидел в этой сделке признаки вывода активов и предписал банку создать по ссуде «Грибной ферме» 100-процентный резерв (худшая категория качества кредита).

Летом 2016 года, в период с 23 июня по 13 июля, Юниаструм Банк приобрел доли в размере 4,99% в девяти компаниях (в ряде случаев дополнительно приобретались опционы) у своего же акционера — компании BOC Russia Аветисяна (Bank of Cyprus Russia, впоследствии переименована в «Финвижн») за 1,6 млрд рублей. Сама BOC Russia скупила эти активы месяцем ранее (с 26 мая по 24 июня 2016 года) за 5,4 млн рублей. Все девять компаний, доли в которых «Финвижн» перепродала «Юниаструму», относятся к двум группам компаний — «группе Зыкова» и «группе «Волгабас», на которые приходится 55% корпоративных кредитов, выданных «Восточным», писали эксперты ЦБ, увидев в перепродаже долей признаки вывода активов.

В том же 2016 году «Юниаструм» выдал кредит на 3,4 млн евро ЧОП «Юнифорт» на покупку яхты Princess Yachts Agave для «развития дополнительного направления деятельности, а именно оказания туристических услуг для отдыхающих в Крыму», пишут адвокаты Evison. «Юнифорт» зарегистрирована в доме, где раньше находился банк «Юниаструм», а владельцем ЧОПа на момент получения кредита был Данила Лебедев (бывший член совета директоров Модульбанка Аветисяна, свидетельствуют данные СПАРК). Кредит на 3,4 млн евро (248,887 млн рублей) «Восточный» отнес к IV категории качества (ссудная задолженность просрочена, а финансовое положение плохое).

В «Финвижн» информацию о выводе активов назвали ложной, отметив, что в предписании ЦБ о досоздании резервов, выданном позднее по результатам проверки, заключений о выводе активов нет. Сделки раскрывались и согласовывались с Baring Vostok, сказала представитель компании РБК. «Со стопроцентной уверенностью можем сказать, что все кредиты «Юниаструма», которые были на балансе банка в момент подписания соглашений о слиянии, подробно раскрывались в disclosure letter (в согласованном письме о раскрытии информации)», — сообщила она.

Кроме того, в 2017 году между «Финвижн» и Baring Vostok было подписано дополнительное соглашение об отсутствии претензий к активам двух банков, за исключением случаев мошенничества, сказала представитель. «Финвижн» консультируется со своими юристами о привлечении к ответственности представителей компании Evison / фонда Baring Vostok за клевету», — заключила представитель компании Аветисяна.

Ранее логику сделок с перепродажей миноритарных пакетов акций компаний из «группы Зыкова» и «группы «Волгобас» Юниаструм Банку кипрским офшором BOC Russia Аветисяна объяснял РБК миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов. По его словам, он работал с компаниями из этих групп в 2013—2015 годах и «договорился о получении ряда опционов на приобретение акций в ряде компаний, стоимость покупки была ниже рынка и по ряду пакетов номинальная». «Права по этим опционам я в дальнейшем передал BOC Russia в обмен на долю в Юниаструм Банке. BOC Russia реализовала опционы в 2016 году и в дальнейшем продала эти пакеты Юниаструм Банку по рыночной цене, суммарно это около 1,5 миллиарда рублей», — объяснял Юсупов.



Амурский арбитраж продолжит рассмотрение иска «Финвижн» к Evision по поводу кол-опциона в пятницу, 17 мая.