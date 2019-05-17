Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году 479 млн долларов. Об этом свидетельствует ежегодная финансовая выписка главы государства, обнародованная в четверг независимой госструктурой — Управлением правительственной этики.

В документе подчеркивается, что при зарплате президента США 400 тыс. долларов в год республиканец заработал 479 млн долларов.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает 10 млрд долларов.

Во время предвыборной кампании 2016 года он сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками в отношении своего бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.

В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.