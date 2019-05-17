Президент США Дональд Трамп взял в 2018 году ипотеку более чем на 5 млн долларов, свидетельствует отчет службы по правительственной этике о финансовых делах президента.



В ежегодном отчете значится ипотечный кредит, полученный в банке на сумму от 5 млн до 25 млн долларов.

По данным газеты Palm Beach Daily News, сыновья Трампа купили у одной из сестер президента дом с девятью комнатами во Флориде за 18,5 млн долларов. По данным агентства Reuters, объем ипотечного кредита для покупки этого дома составил 11,2 млн долларов. Однако сказать точно, какая часть кредита приходится на долю Дональда Трампа, нельзя, поскольку президент США не публикует свою налоговую декларацию, в которой содержатся эти данные.

Всего, согласно отчету, за Дональдом Трампом числится 14 кредитов, из них три — на сумму более чем в 50 млн долларов.

В США даже очень богатые люди часто берут ипотеку. Это связано с тем, что процент по ипотечному кредиту обычно ниже, чем потенциальный доход от инвестирования наличных средств. Например, кредит на дом во Флориде выдан Трампу под 4,5% годовых, в то время как деньги, вложенные в бизнес или акции, могут дать значительно больший доход.