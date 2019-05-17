Госкорпорация «Ростех» разработала концепцию перехода на отечественное оборудование для мобильной связи 5G и готова возглавить этот процесс, сообщает РБК . Это следует из концепции «Разработка промышленных решений для создания сетей 5G в России». Документ был представлен Минпромторгу 7 мая, сообщил один из участников рынка.

Для разработки комплексного решения 5G требуется «создание контролируемой кооперации отечественных компаний-лидеров по всем компонентам» и «головной организации-производителя», отмечается в концепции «Ростеха». В качестве последней указана сама госкорпорация. При ней может быть создан технический совет, который будет отвечать за проектирование комплексных решений для крупнейших операторов связи, а также корпоративных клиентов.

Власти должны будут обеспечить соответствующие меры поддержки.

В концепции указано, что у российских предприятий радиоэлектронной промышленности есть возможность развивать производство отечественной продукции для сетей 5G. При этом в госкорпорации предлагают кооперироваться с международными компаниями. В качестве примеров в концепции указаны Huawei, Nokia, Cisco или производитель решений на базе открытых стандартов Open RAN.

При наличии господдержки реализация концепции «Ростеха» должна привести к росту доли российского телеком-оборудования на внутреннем рынке до 15% к 2024 году и до 30% — к 2030-му.

Согласно прогнозу, который «Ростех» приводит в концепции, доходы от внедрения услуг 5G в России к 2026 году составят 37 млрд долларов, из которых примерно 20% придется на производителей. Потенциальный объем экспорта отечественного телеком-оборудования может составить более 2,5 млрд рублей к 2024 году и более 45 млрд рублей к 2030-му.

По словам источника РБК, близкого к «Ростеху», концепцию направят на рассмотрение консорциуму производителей телеком-оборудования и в президиум правительственной комиссии Максиму Акимову. Если они поддержат документ, концепция будет утверждена распоряжением правительства, а ее положения войдут в федеральный проект «Цифровые технологии».

Представитель Минкомсвязи сообщил РБК, что в министерстве получили концепцию «Ростеха» и считают, что документ требует существенной доработки. «Текущая редакция не может быть поддержана, поскольку не отвечает поставленным целям», — сказал представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.