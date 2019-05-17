Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила участникам рынка подумать над идеей отмены НДС для российских онлайн-магазинов, чтобы снять конкурентное преимущество иностранных продавцов. Такое предложение высказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в рамках совещания, посвященного выравниванию конкуренции в сфере интернет-торговли, которое прошло в четверг, 16 мая, рассказали РБК несколько источников, знакомых с темой обсуждения.



По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, который присутствовал на совещании, отмена НДС для российских онлайн-ретейлеров положительно скажется на отрасли. «Как только это произойдет, объем российского рынка сразу же увеличится в разы, а этот рост, в свою очередь, приведет к совершенствованию логистики и более быстрой доставке товаров до конечного пользователя», — сказал Соколов.

На своей странице в Facebook глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов также написал об идее ФАС, отметив, что «эту идею сгоряча поддержали и мы, и супротивники». «Супротивники, конечно, от нее быстро откажутся, потому что на нулевой НДС к нам рванут всякие там амазоны (Amazon. — Прим. ред.) и супротивническим лабазам настанет конец. А мы откажемся потому, что этот путь неестественный и для экономики в целом вредный», — отметил он в своих комментариях.

Источник издания, присутствовавший на совещании, отметил, что подобное решение действительно позволит выравнять условия для российских и зарубежных онлайн-продавцов. При этом он не исключил, что рационально было бы ограничить компании, для которых применяется эта мера, размером оборота. «Таким образом, это позволит придать импульс развитию малого и среднего бизнеса», — заключил собеседник издания.



Российские онлайн-продавцы уже не раз заявляли о том, что на рынке созданы неравные условия для российских и иностранных интернет-магазинов, так как последние не платят НДС. Еще в 2016 году ФНС совместно с профильными министерствами готовила предложения для введения НДС для иностранцев. Тогда представитель ФНС говорил, что существуют и другие варианты выравнивания условий для российских и зарубежных онлайн-ретейлеров. В пример он привел обсуждающийся сейчас вопрос снижения порога беспошлинной торговли. Так, с января 2019 года порог беспошлинного ввоза для международных онлайн-отправлений был снижен с 1 000 евро до 500 евро.

По оценке Национальной ассоциации дистанционной торговли, российский e-com-рынок в 2018 году составил 13,54 млрд долларов. Из них 10,3 млрд долларов приходится на внутрироссийские продажи, а 3,24 млрд долларов — на международные.