На первом этапе к сервису будет подключено 14 стран

Сбербанк запустил сервис денежных переводов за рубеж на счет через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой iOS, позже она появится на смартфонах с Android, говорится в сообщении кредитной организации.



«На первом этапе к сервису денежных переводов «Сбербанк Онлайн» будет подключено 14 европейских государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Эстония. Количество стран для перевода будет постоянно увеличиваться, за ближайший год сервис существенно расширит свою географию», — уточняется в пресс-релизе.

Максимальный лимит денежных переводов зависит от страны, а размер комиссии за трансакцию составляет 1%.

Для совершения перевода клиенту необходимо в приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать в меню платежей опцию «За рубеж», далее выбрать страну и указать сумму перевода. После чего ввести номер банковского счета, название банка, имя и фамилию получателя.

Максимум через три рабочих дня деньги появятся на счете получателя, обещают в банке.