Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.

«Да, мы сейчас пытаемся проводить наши операции через другие валюты, в том числе через криптовалюту петро, которую мы создали», — сказал он.

Валеро отметил, что Каракас в настоящее время ведет диалог с Москвой по вопросу о переходе на расчеты в рублях.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.