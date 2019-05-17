В Саратовской области полицейские пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и сумевшей обналичить около 1 млрд рублей, говорится в сообщении МВД.

Полиция установила, что подозреваемые создали фирмы, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства и переводились на счета других организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам.

Таким образом, за услуги по обналичиванию подозреваемые получили более 9 млн рублей. Общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составляет около 1 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается.