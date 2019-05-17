Чистая прибыль банка «Уралсиб» за I квартал 2019 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) составила 4,7 млрд рублей против 3,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка увеличились в 1,7 раза до 19,4 млрд рублей. Объем чистых комиссионных доходов сохранился на уровне прошлого года.

Величина собственных средств (капитала) составила 48,7 млрд рублей. Все нормативы выполняются банком с запасом, отмечают в «Уралсибе».