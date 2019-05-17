МС Банк Рус объявляет о запуске специального кредитного предложения для повторных клиентов: они могут приобрести новый Mitsubishi Outlander в кредит по ставке 4,9% годовых вместо 7,9% (для новых клиентов).

Как говорится в сообщении кредитной организации, пониженная ставка предлагается при сроке кредита два или три года с первоначальным взносом от 20%.

Предложением могут воспользоваться клиенты, у которых уже есть кредит в банке, или если с момента полного исполнения клиентами всех обязательств по кредиту прошло не более года.