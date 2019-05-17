По словам Елены Ищеевой, в ее лице деловой мир поблагодарил Банки.ру за объединение финансового сообщества на просторах Рунета

Исполнительный директор финансового маркетплейса Банки.ру Елена Ищеева получила в рамках конкурса «Деловые женщины», который ежегодно проводится компанией Ernst & Young (EY), специальный приз «За создание профессионального сообщества». Церемония награждения состоялась 16 мая в Москве.

«За создание профессионального сообщества финансовый маркетплейс Банки.ру награжден в моем лице специальным призом от компании EY. Конечно, в этом большая заслуга не только моих деловых качеств, но и идеи мужа однажды начать говорить в России всю правду о банках. Плюс профессионализм команды холдинга, плюс доверие аудитории портала, которая превышает 8,5 млн посетителей в месяц», — прокомментировала Елена Ищеева получение награды на своей странице в Facebook .

Всего в конкурсе участвовали 64 соискательницы, которые претендовали на 13 наград от компании Ernst & Young.



«Получая эту награду, я неожиданно поняла, что деловой мир в моем лице благодарит маркетплейс Банки.ру за то, что он объединил финансовое сообщество на просторах Рунета. Мне так в кулуарах и говорили — круче площадки для общения и решения своих проблем в Сети просто нет. Подобное признание бесценно! Это наша репутация, которую заслужила вся команда за 14 лет работы», — подчеркнула исполнительный директор Банки.ру.

Банки.ру — крупнейший финансовый маркетплейс Рунета. В холдинге работает 200 человек, и уже в 2018 году маркетплейс заработал свой первый миллиард рублей.



Программа «Деловые женщины» направлена на поддержку женского предпринимательства и расширение возможностей карьерного роста среди женщин. Программа включает ежегодный конкурс и серию образовательных проектов и проводится в России с 2013 года в рамках международной инициативы компании EY по поддержке предпринимательства.