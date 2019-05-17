Совет ЕС принял решение о возможности Евросоюза вводить ограничительные меры в виде запрета на въезд и заморозку банковских активов физических и юридических лиц, ответственных за «кибератаки против третьих стран», например США, и международных организаций.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

ЕС объявил о создании юридического механизма введения санкций за кибератаки, сами санкции пока не вводились. Санкции могут вводиться против физических и юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за кибератаки, в виде черного списка, фигурантам которого будет запрещен въезд в страны ЕС, их банковские активы в ЕС должны быть заморожены, европейскому бизнесу будет запрещено поддерживать контакты с ними.