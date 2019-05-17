Годовая инфляция замедлилась в апреле этого года на 0,1 процентного пункта, и наметились предпосылки для дальнейшего снижения показателя; к целевому уровню он должен вернуться в первой половине 2020 года. Об этом говорится в очередном выпуске обзора ЦБ «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии» .

«Пик инфляции, во многом связанный с повышением НДС, пройден в марте. В апреле инфляция составила 5,2% и продолжит снижаться в течение года», — говорит директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

«Продовольственная инфляция перестала расти, — констатирует он. — Рост цен на овощи и фрукты, который заметно ускорился в конце прошлого — начале этого года, замедлился в марте — апреле. Мы также рассчитываем, что скоро замедлятся темпы роста цен на продукты переработки зерна».

В обзоре ЦБ поясняется, что динамика цен на продукты переработки зерна пока продолжала вносить заметный вклад в рост цен на продовольствие, однако прогнозы хорошего урожая зерновых и снижение цен на мировом рынке создают условия для замедления роста цен в этом сегменте потребительского рынка.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился за счет замедления удорожания нефтепродуктов. В условиях действия соглашений между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями цены на бензин в апреле не изменились, а дизельное топливо подешевело.

«Несколько замедлилась инфляция и в сфере услуг. Укрепление рубля снизило цены зарубежных туров. Также замедлился рост цен на услуги пассажирского транспорта», — добавляет Заботкин.

Росстат: инфляция в апреле составила 5,2% За месяц цены выросли на 0,3%.

«В апреле уменьшилась доля наиболее быстро дорожающих товаров и услуг и возросла доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен, что указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции», — говорится в обзоре ЦБ.

«По нашей оценке, влияние повышения НДС на цены в основном исчерпано. Решения Банка России по ключевой ставке, принятые в сентябре и декабре, способствуют возвращению инфляции к целевому уровню. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года», — заключает Заботкин.



Напомним, Банк России два раза за прошлый год повышал ключевую ставку — в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре, оба раза — на 0,25 п. п. На последующих заседаниях совет директоров ЦБ сохранял ставку на уровне 7,75%.