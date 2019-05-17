По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), сейчас клиентами компаний, предоставляющих доступ к небиржевой торговле валютными парами и CFD-контрактами (Contract For Difference; контракты на разницу цен), являются более полумиллиона россиян, а оборот исчисляется в миллиардах долларов. При этом доля российских компаний с лицензией составляет незначительную часть рынка, рассказал глава ассоциации Евгений Машаров.



«По итогам апреля клиентами четырех лицензированных форекс-дилеров являлись 7,5 тысячи человек», — рассказал он.

Большинство граждан пытаются заработать с помощью нелегальных компаний, работающих в России, или торгуя через офшоры. Как сообщили сами трейдеры, одна из причин — это недоверие к политике государства на рынке Forex.

«В конце декабря были отозваны буквально одним кликом лицензии пяти компаний. К счастью, у меня не было там открытых позиций, иначе это могло бы привести к потерям», — поделился трейдер Алексей, выступая на круглом столе «Трейдинг в российском пространстве», организованном АФД. Другой трейдер рассказал, что мировой практике если у компании отзывается лицензия, то позиции клиентов не закрываются в принудительном порядке, а передаются другому участнику рынка.

«В этом случае клиент, открывший убыточную позицию, ничего не теряет. Не понимаю, почему у нас нельзя ввести такое правило», — добавил он.

Впрочем, введение регулирования многие участники круглого стола оценили позитивно. Один из плюсов — возможность пожаловаться российскому регулятору, если форекс-дилер допустит какие-то нарушения. Кроме того, у их клиентов есть гарантии, что их средства не будут выведены за пределы России: по закону деньги клиентов форекс-дилеров должны находиться на номинальных счетах российских банков.

Кроме того, как заявил гендиректор «ВТБ Форекс» Александр Сокологорский, отечественные форекс-компании выступают налоговыми агентами для клиентов, торгующих валютой. По его словам, это важно для тех, кто хочет иметь подтвержденный доход в России, например, для получения кредитов или вычета.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

