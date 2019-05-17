Совокупные выплаты страховых компаний по катастрофе самолета SSJ 100, в которой погиб 41 человек, составят около 50 млн долларов. Такую оценку озвучил журналистам замгендиректора, директор по авиационному страхованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

«Мы говорим о совокупном убытке свыше 50 миллионов долларов», — сказал он. Как сообщалось ранее, страховщиками рисков группы «Аэрофлот» являются «АльфаСтрахование» и «СОГАЗ».

«Это убыток, который мы понесли как страховщики за это происшествие. Это выплаты пассажирам, это стоимость самолета, это всевозможные сопутствующие расходы, которые тоже подлежат возмещению. На конец недели, на воскресенье, у нас сделано 33 выплаты. Это то, что обязательно — два миллиона [рублей] (по закону об обязательном страховании ответственности перевозчика. — Прим. ТАСС). Дальше будет идти работа по полной компенсации, которая довольно долго тянется», — уточнил он ТАСС.

Минтранс: семьям погибших в катастрофе с SSJ-100 будет выплачено по 9 млн рублей Все выплаты будут организованы по месту, где проживали погибшие.

Во Всероссийском союзе страховщиков ранее оценивали объем страховых выплат родственникам погибших и пострадавшим пассажирам в 100 млн рублей. Сам самолет, по данным источника ТАСС, был застрахован на сумму около 1,5 млрд рублей.

Кабачник отметил, что катастрофа станет дополнительным фактором роста тарифов на авиастрахование, но тарифы бы росли, даже если бы крушения не было, — он напомнил, что за последние пять лет тарифы на авиастрахование упали на 50—70%.

«Оценивая риски, мы смотрим еще, есть ли реальные тренды, которые заставляют нас понимать, что да, происшествий с гибелью людей будет меньше в следующем году, или это все осталось в прошлом. Пока что мы так сказать не можем, поэтому мы говорим, что нынешняя оценка рисков, выражаемая в тарифах, по состоянию на прошлый год неадекватна, тарифы должны быть выше. Это не делает ситуацию катастрофической для страховых компаний, мы вполне в состоянии предоставлять защиту, но тарифы, конечно, будут несколько выше в этом году и в следующем. Это не только в России, но и в мире такая ситуация», — подчеркнул он.