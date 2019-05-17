Около 80% клиентов брокерских компаний не смогут воспользоваться производными финансовыми инструментами и использовать кредитное плечо в случае введения новой категоризации инвесторов. Об этом на круглом столе Ассоциации форекс-дилеров «Трейдинг в российском пространстве» заявил замглавы компании «Финам Форекс» Владимир Волков.

Он сообщил, что на данный момент средняя сумма, с которой частные инвесторы приходят на рынок, составляет около 300 тыс. рублей.

«Получается, что они не смогут купить опцион, чтобы хеджировать свои риски, или взять плечо, чтобы увеличить доходность портфеля», — отметил он.

По новым правилам, которые предлагают в ЦБ, клиенты инвестиционных компаний с таким капиталом будут считаться особо защищаемыми неквалифицированными инвесторами и смогут вкладывать деньги в бумаги, включенные в первый и второй котировальные списки, за исключением коммерческих облигаций. Также им будут доступны инвестиционные паи ПИФов, организованный валютный рынок и рынок драгметаллов.