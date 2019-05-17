Совокупный доход страховой компании «Согласие» по отраслевым стандартам бухгалтерского учета увеличился в I квартале 2019 года на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 572,2 млн рублей; премия компании выросла на 9% до 7,4 млрд. Такие данные приводятся в релизе страховщика.

По итогам I квартала сборы по добровольным видам личного страхования и страхования имущества составили 79% портфеля, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 77%.

В структуре поступлений компании преобладали моторные виды страхования. Доля премии по страхованию имущества осталась практически на уровне I квартала прошлого года — 22% против 22,7%. На сборы по страхованию ответственности по-прежнему приходится 6% портфеля. В структуре премии с 13% до 16% выросла доля личного страхования (включая страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж и добровольное медицинское страхование).

Сборы по автокаско, которые, как и годом ранее, составляют более 40% премии компании, достигли 3 млрд рублей (плюс 8%). Сборы по страхованию имущества составили 1,6 млрд рублей (плюс 6%). Быстрыми темпами в I квартале 2019 года росла премия по ДМС — она увеличилась на 39% до 796,3 млн рублей. Премия по страхованию от несчастных случаев достигла 224,7 млн рублей (плюс 16%). Поступления по страхованию выезжающих за рубеж увеличились на 32% до 172,9 млн рублей, по международному страхованию «Зеленая карта» — на 19% до 155,9 млн.

За I квартал 2019 года СК «Согласие» выплатила клиентам 3,8 млрд рублей. В структуре выплат 69% пришлось на добровольное личное страхование и страхование имущества. Основную долю заняли выплаты по моторным видам страхования (67%) и личному страхованию (15%). Еще 10% составили выплаты по страхованию имущества, 8% — ответственности.



«Мы последовательно реализуем стратегию прибыльного роста, и достигнутые в первом квартале хорошие результаты позволяют оценить успешность этой стратегии. Главные задачи на 2019—2021 годы — рост сборов по прибыльным видам страхования и сокращение низкомаржинального бизнеса. В итоге в 2021 году мы намерены увеличить премию группы «Согласие» до 60 миллиардов рублей, — комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. — Для нас важны дальнейший рост «Согласия» в розничном и корпоративном страховании, развитие новых каналов продаж и онлайн-продаж, а также увеличение доли рынка в регионах до уровня Москвы и Московской области, числа агентов — до 13 тысяч».