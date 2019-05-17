Связь-Банк снизил минимальную ставку по ипотечной программе «Новостройка» до 9,75% годовых в рублях.

Первоначальный взнос для получения кредита составляет 15% от суммы сделки. Владельцы зарплатных карт Связь-Банка могут оформить кредит на срок до 30 лет по ставке 9,75% на приобретение квартиры, таунхауса с земельным участком, апартаментов или лофта. Для остальных клиентов ставка составит 10,25%.



Банком уже аккредитовано более 2 тыс. застройщиков, предлагающих жилье различного уровня комфортности и расположения в 8 тыс. строительных проектов. Список объектов постоянно пополняется, подчеркивают в банке.