«МегаФон» пока не принял решение о делистинге с Московской фондовой биржи, сейчас не видит для этого предпосылок. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Геворк Вермишян в кулуарах финала конкурса технологических проектов «Криптонит Startup Challenge», который проходит в пятницу в Москве.

«Нет, (решение. — Прим. ред.) пока не принято. Мы не собираемся принимать такое решение — пока предпосылок по делистингу с Мосбиржи нет», — сказал он.

При этом Вермишян рассказал, что на следующей неделе в Федеральную антимонопольную службу России может быть подано ходатайство о создании совместного предприятия «МегаФона», Mail.ru Group, Alibaba и РФПИ.

Он также добавил, что все процедуры создания СП могут завершиться в ближайшее время, не уточнив конкретные сроки.