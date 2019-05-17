Банк России ожидает, что из-за возросшей конкуренции страховых компаний тарифы ОСАГО еще длительный период времени могут находиться «ниже точки равновесия». Такое мнение озвучил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее он сообщал, что средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых машин за четыре месяца 2019 года снизилась на 3,8%. Это произошло после расширения тарифного коридора: с 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вверх и вниз: диапазон базовых ставок вместо 3 432—4 118 рублей составил 2 746—4 942 рубля. Чистюхин напомнил, что ЦБ перед началом реформы проводил актуарные расчеты, согласно которым тарифы в результате расширения коридора могли вырасти в среднем на 1,5%.

Гендиректор «АльфаСтрахования» ожидает роста тарифов ОСАГО Гендиректор компании «АльфаСтрахование» (лидер рынка ОСАГО) Владимир Скворцов ожидает, что тарифы ОСАГО неизбежно будут повышаться вслед за ростом выплат. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Пока такого не произошло, пока мы видим снижение, но одновременно с этим, если следовать актуарным расчетам, то какой-то потенциал для корректировки тарифа наличествует. Будет это происходить на практике или нет — сказать сложно, потому что да, выплаты возрастают, но одновременно с этим мы сегодня видим на рынке резко возросшую конкуренцию между страховыми компаниями за долю рынка. А это означает, что уже на сегодняшний день многие страховые компании готовы пойти даже на снижение своей маржинальности для того, чтобы эту долю сохранить либо нарастить. А это означает, что вполне возможно, еще определенный период времени, даже длительный, тарифы будут находиться ниже точки равновесия», — сказал Чистюхин.

Как сообщалось ранее, выплаты по ОСАГО в 2019 году вновь начали расти: по данным РСА, в I квартале сумма выплат по ОСАГО выросла на 10% до 36,74 млрд рублей, средняя выплата увеличилась на 2,5% до 66 тыс. рублей.

Причины роста выплат, по мнению Чистюхина — инфляция, которая влияет на стоимость запчастей и ремонта, а также лучшая работа страховщиков с клиентами, в результате чего требования потребителей удовлетворяются в большем объеме.