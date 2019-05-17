Чистая прибыль группы «Открытие» за I квартал 2019 года выросла в 2,7 раза и составила 23,8 млрд против 8,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

По итогам I квартала 2019 года группа получила чистый торговый доход в сумме 9,1 млрд рублей, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель по итогам IV квартала 2018 года (2,5 млрд рублей). Кроме того, в I квартале 2018 года группы получила убыток в размере 8,7 млрд рублей. Основной объем чистого торгового дохода был получен группой от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.

Чистый процентный доход по итогам квартала составил 16 млрд рублей. Это на 24,2% выше по сравнению с IV кварталом 2018 года (12,9 млрд рублей), но на 15% меньше, чем в начале прошлого года. Тогда этот показатель составил 19 млрд рублей. Чистый комиссионный доход по итогам I квартала 2019 года составил 5,3 млрд рублей, что на 35,9% выше аналогичного показателя по итогам IV квартала 2018 года (3,9 млрд рублей) и на 56% выше показателя I квартала 2018 года.

«Присоединение Бинбанка обеспечило существенный рост комиссионного дохода в первом квартале 2019 года, принимая во внимание значительный рост клиентской базы группы», — прокомментировали в организации.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по состоянию на 31 марта 2019 года увеличились на 19,6% до 2,63 трлн рублей. Доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 72,7%.

По итогам I квартала 2019 года рост общего объема средств клиентов равен 56,0%. Средства юридических лиц составляют 32,7% на 31 марта 2019 года, на долю физических лиц приходится 67,3% средств клиентов.