Общий объем средств, который компания «Ростелеком» направит на дивиденды по итогам 2018 года, может достигнуть 13,9 млрд рублей, или 93% от ее чистой прибыли по МСФО. Это следует из рекомендаций совета директоров телекоммуникационного оператора к годовому общему собранию акционеров.

Так, совет директоров накануне рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года по обыкновенным и привилегированным акциям 6,961 млрд рублей. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме в размере 2,5 рубля как на одну привилегированную акцию типа А, так и на одну обыкновенную акцию.

Совет директоров определил 4 июля 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года.

«Таким образом, с учетом выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, общий объем средств, направленных на дивиденды за весь 2018 год, составит 13,9 млрд рублей (93% от чистой прибыли компании по МСФО), или 5 рублей на одну обыкновенную и 5 рублей на одну привилегированную акцию», — говорится в сообщении.

В числе прочего совет директоров «Ростелекома» утвердил список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров. По уставу компании ее совет директоров состоит из 11 человек. В список для голосования включены Рубен Аганбегян, Александр Аузан, Кирилл Дмитриев, Антон Златопольский, Сергей Иванов, Алексей Иванченко, Николай Никифоров, Константин Носков, Михаил Осеевский, Вадим Семенов, Алексей Яковицкий.



Годовое общее собрание акционеров «Ростелекома» состоится 14 июня 2019 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены по состоянию на 20 мая.