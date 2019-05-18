Центральный банк Бразилии объявил в пятницу о намерении провести на следующей неделе валютную интервенцию после того, как курс национальной денежной единицы впервые с сентября 2018 года перевалил психологическую отметку в 4 бразильских реала за 1 доллар. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

Как уточняет издание, с понедельника по среду ЦБ проведет три валютных аукциона на общую сумму 3,75 млрд долларов. По мнению регулятора, данная мера позволит стабилизировать курс реала на фоне повышенного спроса на доллары.

Курс национальной бразильской валюты в ходе торгов на этой неделе несколько раз переваливал за психологическую отметку в 4 реала за 1 доллар, однако к концу торговой сессии неизменно откатывался до более низкого уровня. Ситуация изменилась в четверг, когда на момент закрытия торгов на сан-паульской фондовой бирже Bovespa американская денежная единица зафиксировалась на отметке свыше 4 реалов, после чего в пятницу продолжила уверенное наступление на бразильскую валюту, дойдя до 4,1 реала за 1 доллар.

Аналитики связывают это с усталостью инвесторов от длительного ожидания перемен в экономической ситуации в Бразилии после прихода 1 января 2019 года к власти нового правительства страны, взявшего курс на либерализацию экономики и приватизацию госкомпаний, говорится в публикации. В частности, речь идет о неспособности исполнительной власти провести через парламент пакет предложений о реформировании пенсионной системы страны, считающийся ключевым пунктом программы экономических преобразований президента Жаира Болсонару. По мнению главы Минэкономики Бразилии Паулу Гедеса, текущая волатильность на валютном рынке не является критической.