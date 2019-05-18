В Приморье суд рассмотрит дело о кредитном мошенничестве на 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



По версии следствия, местный житель создал преступную группу, в которую вовлек двух своих знакомых и четырех жителей края. На них были зарегистрированы четыре юридических лица.

«Согласно разработанной схеме, участники группы составляли документы на банковские кредиты, после чего подставное лицо подавало в банк заявку на кредит под поручительство юридического лица. При этом вместе с заявкой в банк представлялись подложные документы о якобы успешной хозяйственной деятельности компании, выступающей поручителем кредитора, чтобы гарантировать одобрение кредита. Действуя по указанной схеме, в 2012 году злоумышленникам удалось незаконно получить четыре кредита на общую сумму 12 миллионов рублей, которыми они распорядились по собственному усмотрению. В мае 2013 года фигуранты вновь предприняли попытку получения двух кредитов в другом кредитном учреждении, однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — отмечается в сообщении.

В отношении шести злоумышленников уже постановлены обвинительные приговоры. Организатор группы скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международной розыск. В начале 2019 года мужчину задержали в Таиланде и депортировали в Россию. Он заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Ленинский суд Владивостока для рассмотрения по существу.

