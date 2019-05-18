Глава Сбербанка Герман Греф признался, что не является сторонником социальных рейтингов — это не соответствует российской ментальности. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» , которая выйдет в эфир 19 мая на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопрос о системе социального рейтинга, которую вводят в Китае, Греф отметил, что это спорный опыт, который «нужно накладывать на ментальность каждой страны».



При этом все компании рейтингуют своих клиентов, и Сбербанк не исключение, добавил Греф. «Мы знаем про каждого клиента его историю и понимаем, чего от него можно ожидать», — сказал он.

Систему социального рейтинга в КНР планируют полностью ввести к 2020 году. Граждане с низким рейтингом будут подвергаться ряду санкций, от запрета на работу в госучреждениях до отказа в авиабилетах. Баллы будут начислять за отсутствие нарушений закона, полезную деятельность и другие честные поступки. За проступки баллы будут вычитать.

