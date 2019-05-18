В социальных сетях есть три уровня общения: публичный, групповой и персональный. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» , которая выйдет в эфир 19 мая на телеканале «Россия 1».



Греф признался, что он пользуется соцсетями, но контент размещает не слишком активно — скорее следит за тем, что там происходит.

Если говорить об уровнях общения, то себя глава Сбербанка причисляет к первому или второму, но не к третьему. «Но это зависит в том числе от психотипов, комплексов людей и так далее», — добавил он.

