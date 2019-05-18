Итальянская партия «Лига» постарается убедить европейских союзников в тщетности изоляции России, заявил РИА Новости министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.

«Я думаю, сейчас нужно думать о том, что Россия является важным партнером и не должна находиться в изоляции», — заявил он в ходе крупной манифестации, организованной «Лигой» в Милане.

«Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились», — сказал представитель «Лиги».

«Лига» и ее лидер, вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини, проводят в субботу в Милане крупную манифестацию с участием лидеров и ведущих представителей популистских, правых и националистических партий стран Европы.