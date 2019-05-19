Российские банки в январе — марте текущего года предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов в рублях на сумму 138 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,6%. Количество ипотечных кредитов выросло на 2,1%, до 35 тыс. штук.



Как сообщили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, по итогам I квартала 2019 года количество ипотечных кредитов в национальной валюте, выданных заемщикам Москвы, составило 18,8 тыс. на сумму 85,6 млрд рублей, средневзвешенный срок кредитования — 18 лет и три месяца. Количество ипотечных кредитов в рублях, выданных заемщикам Московской области в том же периоде, составило 16,2 тыс. на сумму 52,4 млрд рублей, средневзвешенный срок кредитования — 18 лет и три месяца.

Условия предоставления ИЖК в целом в I квартале 2019 года несколько ужесточились — ставки увеличились в среднем на 0,5 процентного пункта. Средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в Москве и Московской области в марте 2019 года составила 10,4% (в феврале 2019 года в Москве — 10,2%, в Московской области — 10,1%).

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в течение I квартала было выдано всего пять ипотечных жилищных кредитов на сумму 126,1 млн рублей.

В целом в России объем выданных ипотечных кредитов в I квартале 2019 года составил 618,4 млрд рублей, что на 6,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Всего было предоставлено 284,2 тыс. ипотечных займов.