Альфа-Банк изучил своих заемщиков по знакам зодиака. На основе заявок на потребительский кредит банк проанализировал, какие знаки зодиака чаще пользуются заемными средствами, кто является наиболее обязательными заемщиками и меньше других допускает просрочки. Кроме того, банк провел анализ данных по «среднему чеку», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Согласно исследованию, чаще других за займами обращаются Близнецы (почти 12% от всех зарегистрированных в банке заявок). На втором месте Львы (9,3%), замыкают тройку лидеров Скорпионы (8,4%). Реже всех в банк обращаются за заемными средствами Стрельцы (6% заявок).

Чаще всего банк выдает потребительский кредит клиентам, родившимся под знаком зодиака Рыбы (7% от общего числа кредитных заявок). При этом на их долю приходится наименьшее число займов с просрочкой.

Самый крупный размер «среднего чека» по кредиту — у клиентов, родившихся под знаком зодиака Дева. Сумма составляет 2,13 млн рублей. Это на 330 тыс. больше, чем у клиентов-Водолеев, занимающих вторую строчку списка. Замыкают первую тройку в «финансовом гороскопе» Раки, которые в среднем берут в банках 1,19 млн рублей. Тельцы оказались самыми бережливыми и заняли последнюю строчку списка.