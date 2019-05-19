ОПЕК+ до сих пор видит некоторый рост коммерческих запасов нефти в мире, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Мы смотрим на количество запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Мы смотрим на уровень коммерческих запасов стран ОЭСР, мы также смотрим на уровень запасов в США. Но мы видим некоторый рост», — сообщил Мазруи.

В воскресенье в Джидде пройдет очередная министерская встреча комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на предстоящем заседании обсудит возможное ослабление ограничений по добыче нефти, оставаясь при этом в рамках декабрьской сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.



Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ был создан для контроля за соблюдением договоренностей и выработки рекомендаций об их корректировке. В комитет входят представители России, Саудовской Аравии, Алжира, Кувейта, Ирака, Нигерии, Казахстана, ОАЭ и Венесуэлы. Следить за выполнением соглашения помогает и техкомитет, куда входят эксперты от стран — членов министерского мониторингового комитета.