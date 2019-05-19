Председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной предстоит разбить бутылку шампанского о борт нового российского серийного атомного ледокола проекта 22220 «Урал» во время торжественной церемонии спуска на воду корпуса корабля, которая пройдет на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планом церемонии.



«Эльвира Набиуллина станет «крестной матерью» ледокола «Урал», и по давней традиции корабелов она должна будет разбить бутылку шампанского о борт судна», — сказал собеседник агентства.

В июне 2016 года, когда на невскую воду спускали корпус головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика», его «крестной матерью» стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сентябре 2017 года спускали корпус первого серийного атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь», его тогда «благословила» Татьяна Голикова, занимавшая в то время пост председателя Счетной палаты.

Атомоходы проекта 22220, строящиеся по заказу госкорпорации «Росатом», нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.