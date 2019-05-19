Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в воскресенье оценит выполнение действующего соглашения о сокращении добычи и обсудит ситуацию на мировом нефтяном рынке для того, чтобы выработать предложения для общей июньской встречи альянса, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.



Отвечая на вопрос, какие предложения по будущему сделки ОПЕК+ ожидаются на встрече в воскресенье, Новак сказал: «Я думаю, пока рано говорить. Нам нужно будет встретиться с министрами и обсудить».

«На мой взгляд, сейчас достаточно много факторов, которые нужно изучить. Задача сегодня на министерском мониторинговом комитете заслушать отчет технического комитета и оценить выполнение соглашения за последние четыре месяца, а также обсудить ситуацию на рынке для того, чтобы выработать в том числе предложения к нашей июньской министерской встрече», — отметил российский министр.