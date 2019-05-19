Глава Сбербанка Герман Греф назвал облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) одним из самых безопасных финансовых инструментов. Такое мнение он высказал в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» .



«Наверное, это [ОФЗ для населения] один из самых безопасных [инструментов]. Я в двух выпусках покупал ОФЗ, там неплохая доходность, как раз рублевых, потому что я — неудачный инвестор в валютные бонды. Я в свое время покупал валютные бонды, на приличную сумму, и заплатил налогов столько, что практически весь доход ушел у меня в налоги», — рассказал Греф.

Минфин начал продавать ОФЗ-н в апреле 2017 года. Ранее бумаги реализовались только через Сбербанк и ВТБ. В ноябре 2018-го правительство России расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения. Так, в перечень попали, помимо Сбербанка и ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк.

Вознаграждение банков составит не более 0,75% совокупной номинальной стоимости размещенных и выкупленных ОФЗ.