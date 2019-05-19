Рост ВВП России в текущем году будет слабым, но 2019 год станет годом раскачки для экономики на фоне начала реализации нацпроектов. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» .



«Есть угроза санкций, как всегда. Эта неопределенность очень сильно давит на наш инвестиционный климат и на рубль. Этот год — слабой экономической динамики, по нашим оценкам, ниже 2%, но сейчас началось движение с точки зрения начала реализации проектов, национальных проектов, в том числе цифровой экономики, и этот год будет годом раскачки», — считает Греф.

Он отметил, что в этом году средства, выделенные на нацпроекты, потрачены не будут, так как проекты еще не сформированы, и это будет «подход к снаряду».

«Поэтому я бы в этом году не ожидал больших результатов. А вот в следующем году за счет реализации национальных проектов может быть и другая экономическая динамика», — сказал он.

Греф назвал высокой налоговую нагрузку на российский бизнес и заявил, что налоги нужно снижать. «Вообще, налоговое законодательство очень не любит динамику. Как только бизнес привыкает к какой-то ситуации, то лучше его не трогать. Но в нашем случае у нас сегодня уже достаточно высокая налоговая нагрузка, поэтому если говорить о корпоративных налогах, то нужно менять законодательство, нужно снижать налоги», — отметил он.

«Одна из тех реформ, которую я в том числе проводил, поэтому мне сложно всегда предлагать какие-либо изменения. Но, если честно, когда мы вводили ставку 13%, мы не предполагали, что она может продержаться так долго», — добавил глава Сбербанка.

Российский банковский сектор продолжит процесс консолидации и оздоровления, считает Греф. «Наверное, да. Я не думаю, что ЦБ ставит своей целью консолидировать рынок. Или огосударствить. Центральный банк задал очень высокую планку требований к рынку в целом, и участники рынка к этому не были готовы», — указал банкир.

По его словам, многие банкиры считали, что деньги, которые принесли вкладчики в банк, можно тратить по своему усмотрению.

«И вот Центральный банк, мне кажется, создал иную мораль. Сказал, что никаким образом, никогда невозможно, чтобы пострадали вкладчики. И для банков это обернулось достаточно жесткими регулированиями, требованиями дополнительными, но я считаю, что это очень правильно, мы будем иметь значительно более здоровую финансовую систему», — резюмировал Греф.