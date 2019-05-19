Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» глава Сбербанка Герман Греф.

Ипотека в день обращения может стать доступной в 2019-м для жителей Москвы и Подмосковья. «И если все пойдет по плану, то в следующем году — до одного дня по стране», — добавил Греф.

Он также рассказал, что некоторые виды кредитов в Сбербанке можно получить за семь минут: «У нас есть приложение для юридических лиц, которое называется «Сбербанк Бизнес Онлайн». И там в течение семь минут от момента заявки можно получить кредит».

Что касается физических лиц, то большинство решений по кредитам принимаются в течение часа.