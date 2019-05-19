Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти.



«Мы обсуждали все, что касается ситуации на рынке нефти, без вопросов, касающихся политики. Только в части нефтяного рынка, баланса спроса и предложения, исполнения соглашения и оценок на второе полугодие 2019 года», — сказал Новак.

В воскресенье в Джидде проходит очередная встреча министерского комитета по мониторингу ОПЕК+. Перед ней аль-Фалих и Новак провели двустороннюю встречу.

